Mobilità sostenibile, il Comune di Pontinia ora pensa alle famiglie. L'Ente è infatti risultato beneficiario di un contributo Regionale finalizzato alla realizzazione di interventi per la riduzione delle sostante inquinanti in atmosfera. Tra le attività finanziate, rientra l'erogazione

di un contributo per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita. Il progetto è stato portato avanti dal delegato alle Politiche giovanili cultura e sviluppo del territorio Matteo Lovato ed ora il Comune ha pubblicato il bando che permetterà alle famiglie di accedere al finanziamento con tutte le indicazioni necessarie e il modulo.

"Questo progetto – commenta Lovato – è stato pensato per gli spostamenti casa-lavoro. Si segue la logica del criterio premiante nel senso che, per quanto riguarda il contributo ne verrà concessa una parte inizialmente e poi la seconda parte previa verifica dei chilometri che effettivamente vengono percorsi. Con questo bando il Comune di Pontina va un ulteriore passo per quanto riguarda la mobilità sostenibile. Abbiamo acquistato un'auto elettrica per l'ufficio tecnico e nei prossimi mesi verranno installate nuove colonnine.

C'è poi il progetto pedibus per il centro urbano". Presentando le giuste proposte si ottengono quindi anche i finanziamenti per realizzare interventi utili per le città e chi ci abita. Per quanto riguarda le domande, i soggetti interessati, dovranno presentare la domanda di erogazione del contributo esclusivamente utilizzando il modello allegato al bando pubblicato sul sito del Comune di Pontinia che dovrà essere consegnato a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Entro entro le 13 del 20 luglio. E' importante leggere bene il regolamento. Ad esempio, per quanto riguarda i nuclei familiari una sola persona potrà richiedere il contributo.