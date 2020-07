Lo yacht appartenuto alla rockstar David Bowie tornerà presto a solcare i mari grazie ai cantieri Rizzardi. La storica imbarcazione, già appartenuta al grande artista del rock, tornerà presto a solcare di nuovo i mari, dopo il complesso restauro compiuto dalla Blue Srl, il cantiere nautico situato nel porto turistico di Roma.

All'interno di esso, infatti, la Blue srl (unico cantiere nautico all'interno del porto turistico di Roma) a settembre 2018 arrivò Deneb Star, oggi ribattezzata El Caran dal nuovo armatore romano. Un Benetti di poco meno di 40 metri. «Completamente smontata e non funzionante, tanto che arrivò non per mare ma su strada con un rimorchiatore», spiegano i Rizzardi. In seguito a un lungo lavoro di refit, durato quasi due anni, il superyacht torna in acqua a Ostia.



Lo yacht famoso per essere stato di David Bowie, aver ospitato numerose star americane, torna a solcare le onde dopo un corposo intervento di restauro realizzato grazie alle maestranze, ingegneri, architetti e management della Cantieri Blue SRL di Ostia, guidati da Corrado Rizzardi. Il cantiere laziale è in grado di svolgere grandi lavori di refit anche su navette oltre i 40 metri potendo arrivare fino ad ospitare megayacht di 50 metri riportando il Porto turistico di ostia al centro della nautica laziale. «Il refit di megaycht come questo - dichiara Corrado Rizzardi, direttore commerciale della Blue SRL - vuol dire creare opportunità di lavoro per molte aziende esterne al cantiere.

Su questo refit hanno lavorato circa 50 operai esterni alla nostra azienda. Siamo entusiasti anche perché nonostante l'emergenza sanitaria, grazie alle nostre maestranze qualificate, siamo riusciti a rispettare i tempi di consegna.

Questo è stato possibile grazie alla sinergia tra aziende romane del settore coordinate dal direttore tecnico Alessandro Gioia». Proprio per questo vale la pena ricordare le aziende coinvolte nell'importante refit della navetta: per la verniciatura di interni e esterni ha lavorato la Nautic Paint e Nautic Service, l'agenzia Terzi e Terzi si è occupata della parte amministrativa e documentale per la certificazione della navigabilità, le preziose Officine Servizi Nautici per l'impiantistica e la parte meccanica. Il refit nel dettaglio: oltre al rifacimento di tutto il teak dei ponti superiori, sabbiatura dell'esterno dell'imbarcazione è stata inserita una elica di prua per agevolare le manovre. Restayling completo anche per gli interni con 9 nuovi bagni, rifacimento della tappezzeria con stoffe pregiate sia per interni che per esterni, nuovo look anche per mobili e celetti.