Manutenzione dei giardini e poi discariche di sfalci e potature che spuntano come funghi. E' quanto riscontrato nei giorni scorsi a Sabaudia all'interno della traversa di via Caterattino che porta alle paratoie. Durante la notte ignoti hanno scaricato sacchi pieni di potature non si esclude da comuni limitrofi considerando che per quanto riguarda Sabaudia il verde viene ritirato, basta chiamare.

Ad accorgersi della discarica sono stati alcuni residenti che hanno inoltrato una segnalazione ai volontari Anc di Sabaudia.

I volontari coordinati dal maresciallo Cestra si sono recati sul posto e poi hanno inoltrato una segnalazione alle autorità competenti considerando che discariche come quella di via del Caterattino possono trasformarsi in una sorta di grande innesco anche per problema degli incendi.