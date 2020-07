È stato salvato, dagli agenti della Polizia Stradale di Latina, un falchetto in difficoltà, a Borgo Podgora. I fatti sono avvenuti questa mattina, quando gli agenti hanno ricevuto una segnalazione da parte di una cittadina. I poliziotti di pattuglia si sono recati in strada Traversa, dove hanno rinvenuto il volatile, in buono stato di salute, ma che necessitava di essere curato.

Così, dopo un primo controllo sommario effettuato da parte degli agenti intervenuti sul posto, veniva prontamente affidato alle cure dei Carabinieri Forestali del "Parco della biodiversità" di Villa Fogliano. L'avventura del rapace ha avuto un lieto fine, in attesa che possa riprendere a volare nel pieno delle sue forze.