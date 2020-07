Il dibattito sul Consiglio comunale dei bambini è diventato la scintilla di una vera e propria battaglia politica. Prima i consiglieri di opposizione Miele, Calvi e Carnevale fanno notare al sindaco che spostando l'Assise dei piccoli in Aula consiliare sono state violate tutte le norme anti Coronavirus. Poi l'assessore Leggio ha spiegato che lo spostamento, dal Parco Falcone Borsellino in Comune, è stato eseguito in piena sicurezza motivando la scelta per il troppo caldo e il sole cocente. Infine, dopo che il presidente del Consiglio Massimiliano Colazingari (in forze a Lbc) ha dichiarato di essere all'oscuro di tutto e che non lo avrebbe mai permesso, il sindaco ha attaccato i tre consiglieri di opposizione, accusandoli di essere poco informati.

Anzi, non è finita qui. Perché, ora, i tre consiglieri di opposizione tornano all'attacco, e rispondono alle accuse del sindaco. "Ormai capita sempre più spesso che Coletta reagisca in maniera scomposta ogni qual volta viene colto in fallo e, invece di chiedere scusa o quanto meno tacere, si lancia in dichiarazioni sconclusionate che lo rendono solo ridicolo. Accusa noi consiglieri di opposizione di strumentalizzare i bambini, quando invece abbiamo posto un problema serio, di rispetto delle regole, sia quelle anti Covid sia quelle del funzionamento del Consiglio comunale. Arriva addirittura a far finta di non considerare quanto detto in maniera netta anche dal presidente del Consiglio comunale Massimiliano Colazingari, espressione del suo partito, che, oltre ad essersi arrabbiato dal momento che nessuno lo ha informato dell'utilizzo dell'aula consiliare, ha detto a chiare lettere che a suo avviso non era possibile far entrare persone all'interno, tanto meno bambini".

"Un comportamento censurabile, quello di Coletta che, senza vergogna alcuna, accusa i consiglieri di opposizione di non conoscere le regole anti Covid e di fare strumentalizzazioni. Coletta risponda piuttosto al presidente del Consiglio comunale e spieghi come sia possibile l'utilizzo dell'Aula senza aver dapprima chiesto alla Presidenza del Consiglio. Probabilmente ormai ritiene di essere al di sopra della legge e delle regole; del resto quanto accaduto con l'utilizzo del deposito mezzi di ABC di fatto trasformato in una discarica di rifiuti e l'aver messo a rischio la salute di bambini fanno chiaramente capire il suo senso di legalità. Il suo atteggiamento e la sua arroganza stanno a dimostrare che non è degno del ruolo che ricopre. E soprattutto: noi siamo correttamente informati, sia sul Covid sia sulle regole di funzionamento e utilizzo dell'aula consiliare così come del rispetto della legge. Lui no".