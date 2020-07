Arrivano le biciclette a pedalata assistita e a impatto zero per i dipendenti del Comune di Aprilia. Da qualche giorno in città sono state assegnato le 20 biciclette assegnate dall'ente di piazza Roma, grazie al bando del Ministero dell'Ambiente che nel 2011 ha sottoscritto un accordo programmatico con l'associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e Ducati Energia per la promozione e la sperimentazione presso i Comuni italiani del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero sviluppato da Ducati Energia spa.

I mezzi, dotati anche di una centralina per la rivelazione della qualità dell'aria, sono stati assegnati al personale del Comune per gli spostamenti dal municipio di piazza Roma alla sede distaccata di piazza dei Bersaglieri.