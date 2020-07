Finalmente BeSunny.it è online. Da oggi, infatti, sarà possibile prenotare il proprio posto al sole con un clic, evitando file e verificando comodamente da casa la disponibilità presso la struttura preferita. È già attivo online il sitoweb ed è possibile scaricare la app su Play Store, disponibile nei prossimi giorni anche su Apple Store.

"In questo difficile momento storico - hanno dichiarato i creatori della app - abbiamo dovuto far fronte a varie criticità di carattere tecnico per offrire un servizio di qualità e di carattere burocratico viste le innumerevoli notizie ed informazioni poi smentite o rettificate inerenti la gestione delle spiagge. L'emergenza Covid ci ha resi più fragili ma allo stesso tempo più consapevoli che attraverso la tecnologia possiamo davvero rendere più funzionali ed allo stesso tempo maggiormente sicure tante azioni che fanno parte della nostra quotidianità: da qui nasce BeSunny. Semplificazione, sicurezza e valorizzazione. Ringraziamo tutte quelle strutture già presenti sulla piattaforma (o che hanno chiesto di aderire e ne faranno parte nei prossimi giorni) che con lungimiranza hanno compreso come, nell'era digital, uno portale come BeSunny può essere uno strumento utile alla gestione in sicurezza del litorale nonché un volano per il turismo dei nostri territori. Ringraziamo inoltre gli Enti Locali, tra tutti il Comune di San Felice Circeo, che hanno compreso il valore della rivoluzione "smart city" in termini di sicurezza e non solo a chiacchiere, senza portare ad un inutile attendismo come invece fatto da altri rimpallando responsabilità e ritardando il lancio di tutta la piattaforma web nonostante la gratuità del servizio".

"Quest'estate sarà per noi l'anno zero - proseguono i giovani pontini - un'esperienza per migliorare insieme ai gestori, insieme alle amministrazioni locali ed insieme a tutti coloro che fruiranno della nostra App e del nostro sito. Una prima tappa per crescere, per rendere funzionale un settore trainante come quello del turismo balneare delle nostre meravigliose spiagge. Guardando in ottica futura stiamo già lavorando all'implementazione dei servizi disponibili sia per l'estate in corso che per l'estate 2021 che sarà la stagione in cui avremo modo davvero di usufruire di BeSunny al 100% soprattutto come strumento per vivere le bellezze che ci circondano a 360°, in piena sicurezza e totale comfort. Uno strumento ideato e sviluppato da giovani che amano la propria terra e che sperano, attraverso l'utilizzo delle tecnologie da loro messe a disposizione gratuitamente, di poter dare un contributo importante allo sviluppo presente e futuro del nostro meraviglioso litorale".