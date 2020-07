La piazzola antistante lo scivolo è piena di camper e senza servizi igienici a disposizione degli utenti che stanno protestando per una situazione di fatto insostenibile.

Una fila di auto con le rispettive imbarcazioni al seguito sono in attesa di poter usufruire dell'unico sbocco al mare del litorale del capoluogo che, come era facile prevedere, è stato preso d'assalto dai turisti e dagli amanti delle barche.

Diportisti in coda dalle prime ore di questa mattina allo scivolo a Rio Martino.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli