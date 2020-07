La multinazionale Antares Vision compie un passo importante a sostegno dei propri dipendenti in un periodo in cui le aziende stanno facendo i conti con la ripartenza dopo l'emergenza Covid-19. La società italiana ha infatti attivato l'istituto delle Ferie Solidali, rivolto a chi ha esaurito ferie e permessi e non ha altre possibilità di richiedere congedi, non potendo usufruire di nessun altro tipo di ammortizzatore sociale.

Una bella notizia che coinvolge anche Aprilia, visto che il gruppo vanta uno stabilimento in città (in via delle Valli 30), dove operano 20 dipendenti. Attraverso un sondaggio anonimo rivolto a tutta la popolazione aziendale, il management ha potuto constatare la disponibilità di quasi il 70% dei propri collaboratori a cedere a titolo gratuito e su base volontaria ore di ferie (ferie solidali) ai colleghi che abbiano necessità di assistere i figli minori di 12 anni o che abbiano necessità di assistere figli, coniugi, conviventi o genitori che necessitino di cure costanti. Sono stati così raccolti circa 330 giorni, integrati poi dalla direzione aziendale per un totale di circa 490 giorni totali di ferie che saranno donate a chi presenta domanda. Il bonus sarà utilizzabile fino al 31 agosto. «Desideriamo ringraziare i nostri dipendenti per la partecipazione ed esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno deciso di donare le ferie a chi è in difficoltà – le parole di Emidio Zorzella, presidente e ad di Antares Vision –. Le giornate saranno destinate al supporto dei colleghi che si trovano in una situazione di disagio, determinata da questa situazione contingente. Stiamo vivendo un periodo intenso e particolare, perciò siamo ancora più aperti a soluzioni che possano tutelare le persone».

Antares Vision è una società che garantisce la protezione dei prodotti durante il loro ciclo di vita attraverso sistemi d'ispezione per il controllo qualità, soluzioni di tracciatura per l'anticontraffazione e il controllo della filiera, gestione intelligente dei dati per l'efficienza produttiva e il coinvolgimento del consumatore, in tutti i settori industriali più esigenti, dal farmaceutico ai dispositivi biomedicali, dal food al beverage, dal cosmetico al fashion. Antares Vision raggiunge oltre 60 Paesi nel mondo con soluzioni complete e flessibili, hardware e software, e relativi servizi: può contare su 4 sedi in Italia (Brescia, Parma, Piacenza e Latina) e 12 filiali estere, oltre a una rete di oltre 30 partners in tutto il mondo.