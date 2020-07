A breve, fanno sapere dal cantiere, usciranno anche il terzo e il quarto esemplare mentre dopo ferragosto ci sarà il varo della news 2020 la INfive, il nuovo 16 metri del cantiere, barca sportiva ma sempre comoda e pensata per la crociera, rivolta ad armatori che vogliono una barca confortevole e con un livello massimo di personalizzazioni. Secondo la rivista Barcheamotore.com, si tratta di una barca a motore dai tratti tipici dei grandi open Rizzardi, che hanno decretato il successo del brand in questo segmento di mercato.

Grande festa questa mattina al porto di San Felice Circeo per il varo del secondo esemplare di INsix, barca a motore prodotta a Cerasella dalla "Rizzardi Yachts", gestita da Damiano e Corrado Rizzardi i figli di Gianfranco, rispettivamente Responsabile del design e progettazione e Responsabile commerciale, entrambi laureati a La Spezia.

