È con questa foto, scattata a bordo di un MB. 399, che l'Aeronautica Militare saluta il mese di agosto, in un post rivolto ai cittadini sul profilo Facebook ufficiale.

La suggestiva foto cattura un pilota a bordo del mezzo aereo, con alle spalle l'arcipelago pontino: uno scatto magico per chi quelle isole le conosce ma anche per chi non le ha mai visitate.