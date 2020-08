Il consiglio comunale di Minturno ha deliberato di attribuire la Cittadinanza Onoraria al Viceprefetto Bruno Strati, Ispettore e Capo della Segreteria del Vice Ministro dell'Interno, già Commissario Straordinario del Comune di Minturno; al dottor Pier Giacomo Sottoriva, ex Direttore dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Latina, giornalista e scrittore, autore di libri sulla storia aurunca e sulla terra pontina. La cerimonia di conferimento si terrà lunedì 3 agosto, alle 20, presso la Sala Consiliare, nel rispetto delle prescrizioni correlate all'emergenza sanitaria da Covid-19.

«Nel corso dell'evento in programma nel palazzo municipale – ha detto il sindaco Gerardo Stefanelli - verranno assegnati riconoscimenti alla ricercatrice del Cnr Flavia Squeglia, agli Ufficiali Medici della Marina Militare Claudia Dedalo e Riccardo Graziosetto, all'infermiera coordinatrice del Pronto soccorso di Formia Marianna Chianese (per l'impegno profuso durante l'emergenza epidemiologica); al personal trainer-osteopata Fausto Russo (per la sua tangibile testimonianza di degente a causa del Covid-19), al Caporal maggiore dell'Esercito Lorenzo Vincent Conte (per aver salvato la vita, nel 2018, ad un camionista in un incendio sulla A1) ed al Gruppo Comunale della Protezione Civile (per le missioni compiute in occasione dei terremoti registrati in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e dell'attuale emergenza sanitaria)».

L'appuntamento è promosso dall'Amministrazione nell'ambito della "Giornata del Merito Civile", in ricordo del DPR del 3 agosto 1998, con cui fu attribuito al Municipio del Sud Pontino la Medaglia d'Oro al Merito Civile per i lutti ed i danni subìti durante l'ultimo conflitto mondiale.