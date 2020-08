L'amministrazione comunale prova a riqualificare la biblioteca comunale Manzù, chiedendo alla Regione Lazio circa 300 mila euro per lavori di ammodernamento. Nell'ultima riunione di giunta è stata approvata la delibera per partecipare all'avviso pubblico della Regione per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio, un bando al quale il Comune di Aprilia parteciperà con questo nuovo progetto. Un piano ambizioso (e rivisto rispetto allo scorso anno) che prevede la trasformazione dell'edificio di via Marconi in una biblioteca moderna e funzionale, al passo con i tempi e con le esigenze degli studenti che solitamente la frequentano. L'intervento, principalmente interno ma anche esterno, riguarderà la manutenzione e l'adeguamento impiantistico della struttura, per un costo complessivo di 359 mila euro tra contributo comunale e finanziamento regionale.

Nello specifico i lavori riguarderanno l'installazione dell'impianto fotovoltaico e di componenti impiantistiche, la revisione e manutenzione degli infissi esterni ed interni, la riparazione e rifinitura degli intonaci interni ed esterni, la ritinteggiatura delle pareti interne e l'isolamento acustico degli ambienti. Inoltre il progetto prevederà l'adeguamento dell'impianto elettrico e di illuminazione, dell'impianto di condizionamento e di quello antincendio, dell'impianto rete dati e Wi-Fi e opere edili accessorie all'adeguamento impiantistico (assistenza muraria, pavimenti e controsoffitti). Infine per la nuova biblioteca è prevista la realizzazione di un nuovo bagno nella sala conferenze al piano terra, la costruzione di una pensilina di copertura nel terrazzo sul prospetto est del primo piano e il miglioramento dell'accessibilità digitale dei contenuti della biblioteca attraverso il caricamento del materiale consultabile su una piattaforma on-line.

Un piano di trasformazione da 350 mila, per il quale è stato chiesto un finanziamento da 280 mila euro alla Regione Lazio. La somma mancante (circa 70 mila euro) sarà invece coperta dall'amministrazione comunale. Anche lo scorso anno il Comune di Aprilia partecipò all'avviso pubblico per sistemare la biblioteca, non risultando però tra gli assegnatari del finanziamento. Ora però la giunta Terra ha deciso di presentare un nuovo progetto sulla biblioteca Manzù, corretto e rivisto rispetto al passato, nella speranza di riuscire finalmente a ottenere dei fondi che sarebbero utilissimi per il rilancio della struttura.