L'introduzione di un emendamento al piano ragionale dei rifiuti per salvaguardare i territori del Lazio già gravati dalla presenza di impianti è stato accolto con favore dall'amministrazione Terra. Con l'inserimento del criterio secondo il quale nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun ambito territoriale sarà necessario garantire un criterio di omogeneità territoriale infatti la città di Aprilia, dove già esiste un impianto Tmb e impianti di compostaggio, sembra essere più al sicuro rispetto alla possibilità di ospitare una discarica. Per questo il capogruppo di Piazza Civica, Omar Ruberti, commenta positivamente il risultato ottenuto in Consiglio regionale, sottolineando il lavoro svolto in questi mesi per introdurre questo principio e tutelare il territorio. «Grazie a Marta Bonafoni e a Salvatore La Penna per aver dato voce al Comune di Aprilia. Il Piano dei rifiuti - dice il capogruppo di Piazza Civica, Omar Ruberti - che tra poco sarà varato dal Consiglio Regionale del Lazio, grazie anche a questo emendamento approvato, di fatto esclude nuovi impianti nel nostro territorio. Lo avevamo scritto lo scorso anno nelle osservazioni consegnate all'assessore Massimiliano Valeriani, oggi riconosciamo con soddisfazione di essere stati presi sul serio. Ci aspetta ancora un percorso lungo prima di chiudere il ciclo dei rifiuti in provincia, ma questo passaggio restituisce dignità e coraggio a chi ogni giorno lotta per difendere la propria gente».