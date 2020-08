Ambito territoriale coincidente con la provincia, chiusura del ciclo all'interno di ogni Ato con autosufficienza impiantistica. Sono alcuni dei capisaldi del piano regionale dei rifiuti approvato ieri dal Consiglio regionale del Lazio. Un piano che va nella direzione auspicata dalla Provincia di Latina, come spiega il presidente Carlo Medici.

"L'approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo Piano rifiuti è un importante passo avanti per la gestione di un settore fondamentale per i territori e soprattutto conferma totalmente la linea tracciata dalla Conferenza dei sindaci pontini e dal Tavolo ristretto nelle riunioni degli ultimi mesi".

"L'autosufficienza e l'economia circolare per favorire raccolta differenziata, riuso e riciclo dei materiali – sottolinea Medici – rappresentano punti fermi anche per il futuro del territorio pontino così come la suddivisione in cinque Ato per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori delle cinque province, che dovranno essere autonome nel trattamento e nello smaltimento, secondo i principi di autosufficienza e prossimità. Questo è infatti il percorso che come Provincia di Latina, in totale collaborazione con i sindaci, abbiamo seguito con l'idea di dare al nostro territorio la totale autonomia nella gestione del ciclo dei rifiuti individuando di comune accordo i siti dove collocare gli impianti. Il Piano regionale ha peraltro stabilito la coincidenza fra il perimetro del territorio provinciale e quello dell'Ambito Territoriale Ottimale con il conseguente reinserimento nell'Ato di cinque Comuni del sud Pontino vale a dire Gaeta, Castelforte, Minturno, SS. Cosma e Damiano e Spigno Saturnia.

Il Piano regionale tutela inoltre alcune aree del nostro territorio già gravate da impianti stabilendo che nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun Ambito Territoriale è necessario garantire un criterio di omogeneità, in modo da non determinare carichi ambientali eccessivi laddove la capacità di trattamento degli impianti soddisfi il fabbisogno dell'intero Ambito. Come Provincia e in totale sinergia con tutti i Comuni – conclude il presidente – continueremo a lavorare per arrivare a definire l'intero quadro nel più breve tempo possibile".