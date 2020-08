Stanno proseguendo, nei pressi della Loas di Aprilia, le attività dell'Arpa Lazio per il monitoraggio dell'aria, delle acque superficiali e del suolo.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, sono in corso le analisi sugli ultimi due filtri raccolti dal campionatore posizionato nei pressi dell'incendio. I risultati sono previsti per la giornata di domani.

Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo all'interno dei fossi nelle vicinanze dell'impianto: il fosso delle Vallicellette al momento del sopralluogo era privo di acqua, un campione è stato invece prelevato dal fosso Leschione. Le analisi sul campione sono ancora in corso e riguardano gli stessi parametri chimici che vengono analizzati in relazione ai campioni di aria: diossine, Ipa, Pcb.

Venerdì, invece, verranno effettuati i primi tre campionamenti del suolo per verificare l'eventuale ricaduta di inquinanti nella parte superficiale del terreno. Un campione verrà preso nelle vicinanze dell'impianto, altri due a distanze variabili seguendo il modello di probabile ricaduta. La settimana prossima verranno presi altri campioni in altre zone. Nei campioni di suolo, così come per aria e acqua, verranno determinati i valori di diossine, Ipa e Pcb.