"Voglio esprimere a nome di tutta la Città di Cori il ringraziamento alla Stazione Carabinieri di Cori, guidata dal Comandante Scotti, e al nostro concittadino Francesco De Angelis per la preziosa collaborazione fornita al Reparto Carabinieri Territoriale di Aprilia per il ritrovamento di due persone ( un uomo di 50 anni e il figlio di 5 anni)". E' questo il commento del sindaco di Cori Mauro De Lillis dopo l'intervento di salvataggio che permesso di trovare le persone inoltratesi sul Monte Lupone per una passeggiata. Padre e figlio non erano poi riusciti a tornare indietro.

"L'attività di ricerca - conclude il sindaco - ha visto coinvolti numerosi uomini delle forze dell'ordine ma l'intervento dell'Arma locale , nella persona del Maresciallo Luca Cuoco e del nostro concittadino Francesco De Angelis è stato determinante al salvataggio delle due persone disperse. A loro il nostro ringraziamento e la nostra stima per il coraggio , l'altruismo e l'elevato senso civico mostrato".