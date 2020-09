Oggi, di buon mattino, come previsto, sono iniziati i lavori di restyling dell'ex Parcheggione di Nettuno. Uomini e mezzi della B.P.C. Srl, la ditta che ha vinto la gara d'appalto per la riqualificazione di piazzale Berlinguer, hanno varcato lo sterrato che si trova nel cuore del centro urbano ed è scattato l'allestimento del cantiere per la sistemazione definitiva dell'area.



Si tratta, lo ricordiamo, di un progetto da un milione di euro, finanziato con un mutuo contratto dall'ex commissario Bruno Strati con la Cassa Depositi e Prestiti.

L'amministrazione di centrodestra, guidata dal sindaco Alessandro Coppola, ha quindi perfezionato il tutto per arrivare all'avvio dei lavori, cantierizzando un'idea partorita durante l'era a Cinque Stelle, ossia quando si arrivò alla chiusura della "buca" che dal 2013 era aperta nel luogo dove un tempo si trovava la vecchia caserma Donati.

Ora, dunque, non resta che attendere circa quattro mesi per ammirare il nuovo piazzale, che sarà contornato da spazi per l'aggregazione, verde, panchine, una nuova isola pedonale nella zona di via Donati e circa cento parcheggi.