Domani e domenica i titolari dei pub di via Neghelli dovranno rinunciare all'idea di usufruire dell'isola pedonale, ma potranno "sperimentarla" nel prossimo weekend (sabato 14 e domenica 15 novembre): se non si creeranno assembramenti, dovrebbe diventare ufficiale per i fine settimana seguenti finché resterà in vigore il Dpcm che obbliga i locali a chiudere alle 18. Il "test" sull'isola pedonale diurna in via Neghelli riguarderà la fascia oraria compresa tra mezzogiorno e le 15, ovvero per il tempo del pranzo, ma non si potrà andare oltre (dalle tre del pomeriggio la strada verrà riaperta al traffico). E' questo quanto emerso dall'incontro svolto ieri pomeriggio in Comune, al quale hanno partecipato il sindaco Damiano Coletta, l'assessore alle Attività Produttive Simona Lepori, il presidente provinciale di Confesercenti Susanna Gloria, il commissario di Confcommercio Latina Annalisa Muzio e il presidente dell'Associazione dei pub "Isola che non c'è" Massimo Ceccarini.

«Alla luce dell'attuale momento che la città sta vivendo e dell'andamento dell'emergenza epidemiologica di comune accordo e con senso di responsabilità, tutti i presenti hanno convenuto di rimandare ogni decisione alla prossima settimana, quando sarà fatta una nuova valutazione con la finalità di individuare soluzioni sperimentali che possano diminuire le situazioni di potenziale assembramento», si legge nella nota del Comune.

L'interdizione al traffico di via Neghelli nella fascia oraria diurna dei weekend è stata richiesta dai titolari dei pub per poter mettere a disposizione dei propri clienti l'isola pedonale (nella richiesta inoltrata si chiedeva la chiusura della strada da mezzogiorno alle 18, ma la sperimentazione - come detto - varrà per la fascia oraria compresa tra le 12 e le 15).