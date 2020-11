Dalla giunta regionale arrivano 2,5 milioni di euro per il fiume Rio Santa Croce di Formia.

Il fiume Rio Santa Croce soggetto a continue esondazioni che coinvolgono i centri abitati di Santa Croce e Gianola, nonché le aree residenziali e coltivate di Via Fosso degli Ulivi e Via delle Vigne, è stato già oggetto di progettazione da parte della Provincia di Latina per la realizzazione di nuove arginature in arretramento a quelle esistenti, adeguamento degli argini esistenti in prossimità delle aree urbanizzate e adeguamento idraulico delle infrastrutture di attraversamento sul corso d'acqua del fiume.

Il fiume è stato da sempre punto di attenzione dell'Amministrazione Villa in condivisione con i comuni di Minturno e Spigno; tale approccio di lavoro sinergico ha dato vita anche al "Contratto di Fiume Rio Capodacqua Santa Croce". Le sollecitazioni delle Amministrazioni dei comuni che insistono sul percorso del fiume, hanno ottenuto, grazie all'interessamento dell'Assessore all'Agricoltura Enrica Onorati e del Consigliere Regionale Salvatore La Penna, impegno da parte della Regione Lazio a finanziare le opere progettate per un valore complessivo di 2.504.196,04 euro per la riqualificazione idraulica e ambientale del Rio Santa Croce nei comuni di Formia e Minturno

"Dopo i finanziamenti ottenuti per le progettazioni delle riqualificazioni ambientali del Torrente Pontone (Rio di Itri), Rio Rialto, Rio Fresco e Bocca di Rivo, - sottolinea il Sindaco Villa - questo ulteriore finanziamento attesta ancora di più l'impegno e la volontà della mia Amministrazione per la tutela del territorio e il contrasto ai cambiamenti climatici"

Con la delibera di Giunta Regionale di oggi è stato assegnato un finanziamento di 2,5 milioni di euro all'Amministrazione Provinciale di Latina per i lavori di Riqualificazione idraulica e ambientale del Rio Santa Croce nei comuni di Formia e Minturno, attraverso l'anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Rivolgo un sentito ringraziamento per il lavoro svolto all'Assessore all'Agricoltura Enrica Onorati, alla direzione regionale agricoltura e a tutta la Giunta".

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna.

"Le piogge di fine 2019 e le conseguenti esondazioni – ricorda - avevano reso in maniera ancora più plastica l'esigenza di un intervento urgente per la regolarizzazione del deflusso delle acque del Rio Capo D'Acqua e il Rio Santa Croce. Raccogliendo le sollecitazioni dei cittadini, dell'amministrazione provinciale e delle amministrazioni comunali di Formia, Minturno e Spigno Saturnia avevo presentato un emendamento alla Legge di Stabilità 2020 per permettere lo scorrimento e il finanziamento della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili relativamente alla misura 5.1.1 del PSR "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici".

Soddisfazione viene espressa anche dal consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Simeone. ""Accolgo con estrema soddisfazione la notizia della delibera di Giunta regionale che ha assegnato un finanziamento di 2,5 milioni di euro all'Amministrazione Provinciale di Latina per i lavori di riqualificazione idraulica e ambientale del Rio Santa Croce nei Comuni di Formia e Minturno, attraverso l'anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Maggioranza e opposizione su questa battaglia hanno portato avanti una sinergia ed un lavoro di squadra che ha prodotto il risultato auspicato da tempo. E' ben nota da anni la delicata situazione derivante dalle esondazioni a ripetuta cadenza annuale del Rio Capo d'Acqua e del suo affluente principale Rio Santa Croce.

Già in sede di dibattito sulla legge di stabilità 2020 avevamo chiesto alla giunta regionale di assicurare risorse economiche urgenti e necessarie per l'esecuzione di lavori d'intervento finalizzati a prevenire le esondazioni e gli allagamenti che interessano i Comuni di Formia, Minturno e Spigno Saturnia.

Insieme al collega consigliere regionale Salvatore La Penna siamo riusciti a far approvare un provvedimento per permettere lo scorrimento e il finanziamento della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili relativamente alla misura 5.1.1 del PSR

‘Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici'.

Con la delibera di giunta odierna raccogliamo i frutti di questo lavoro di squadra che ha come unico obiettivo quello di risolvere una delle criticità ambientali maggiori di questa zona e finalizzato esclusivamente alla tutela dei cittadini residenti e dell'intera economia del territorio".

L'intervento predisposto dalla Provincia di Latina prevede:

a) strutture di contenimento dei livelli idrici costituite da nuove arginature, localizzate in arretramento rispetto a quelle esistenti, in alcuni tratti sul rio Santa Croce;

b) adeguamento degli argini di froldo esistenti localizzati in prossimità di aree urbanizzate;

c) adeguamento idraulico di infrastrutture di attraversamento (ponti, tratti tombinati) sul corso d'acqua Santa Croce.

Per far fronte alle problematiche sono stati presentati, e finanziati con questa delibera, tre progetti di "Riqualificazione idraulica e ambientale del Rio Santa Croce nei comuni di Formia e Minturno per un importo totale di € 2.504.196,04 di cui:

a) riqualificazione idraulica e ambientale del Rio Santa Croce nei comuni di Formia e Minturno

- 1° Stralcio Funzionale" - Importo complessivo € 1.000.000,00;

b) riqualificazione idraulica e ambientale del Rio Santa Croce nei comuni di Formia e Minturno

- 2° Stralcio Funzionale" - Importo complessivo € 1.000.000,00;

c) riqualificazione idraulica e ambientale del Rio Santa Croce nei comuni di Formia e Minturno

- 3° Stralcio Funzionale" - Importo complessivo € 504.196,04.