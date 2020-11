L'industria del gioco d'azzardo è una delle industrie più popolari e in rapida espansione degli ultimi 20 anni per quanto concerne il settore del terziario avanzato. Una realtà che inizialmente è partita forte in Nord America e nel Regno Unito, per poi espandersi anche nel resto del mondo, inclusi i continenti dell'Asia e dell'Oceania. In Italia il gioco d'azzardo ha preso piede da quando è stato legalizzato, attraverso l'apertura di siti autorizzati e gestiti da parte dell'ente ADM (Amministrazione Dogane Monopoli) che recentemente ha sostituito l'AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato) che opera per conto dei vecchio MS (Monopoli di Stato). Oggi grazie al progresso delle tecnologie informatiche, i casinò sono passati da centri di gioco d'azzardo come Las Vegas, Monte Carlo, Sanremo o Malta, al circuito virtuale del World Wide Web. Centinaia di operatori di gioco d'azzardo virtuali hanno lanciato siti web in cui i fan dei casinò possono giocare con soldi veri e guadagnare enormi premi in denaro.

Il salto di qualità per il gioco online per merito dei dispositivi mobili utilizzati

Inizialmente questo era praticabile esclusivamente per conto di un computer desktop, ma negli ultimi anni molti casinò online sono diventati mobili, consentendo ai giocatori di optare su altre tipologie di device, per far girare i propri giochi anche su smartphone e tablet. Proprio questa si è rivelata una mossa vincente e una scelta azzeccata, visto che specialmente in Europa la massa critica di utenti che utilizza un dispositivo mobile ammonta ai 2/3 dei clienti potenzialmente attratti dalle realtà di gioco appartenenti alla filiera del gambling online.

Il concetto di gioco in movimento è diventato la fonte di intrattenimento preferita da milioni di persone che possiedono dispositivi portatili su sistema operativo Android o iOS. Ovviamente, non tutti possono permettersi di impegnarsi con scommesse con denaro reale, motivo per cui molti casinò compatibili con Android offrono la possibilità di giocare con crediti demo gratuiti e bonus di benvenuto volti per attirare nuovi clienti e per creare un network adeguato a un casinò virtuale che si rispetti.

Gli sviluppatori di app di gioco su dispositivi Android

Inoltre, gli sviluppatori delle app di gioco per Android hanno fatto il possibile per offrire una varietà senza precedenti di giochi da casinò gratuiti per soddisfare le esigenze dei clienti che non sono disposti a rischiare i propri soldi. Parliamo di una realtà come quella presente sulla piattaforma di Google Play Store, la quale contiene attualmente centinaia di applicazioni di giochi da casinò che offrono un'esperienza divertente e autentica ai giocatori attivi su dispositivi mobili. Si tratta quindi di un'offerta imponente per il settore del gioco online, senza contare tutto ciò che orbita attorno ai siti e alle piattaforme rivolte al pubblico del gaming, dei videogames di ultima generazione, i quali non hanno certo bisogno di costose console per intrattenersi. Il bello di questa fase è proprio questa: poter scegliere su una varietà di giochi e di attrattive senza precedenti, paragonabili forse all'epoca d'oro e di massima espansione per i videogames di categoria arcade, a cavallo tra gli anni ottanta e gli anni novanta.

Nel corso degli ultimi dieci anni il numero di utenti che ha giocato almeno una volta sul web cercando tra i migliori casinò online è cresciuto in maniera esponenziale. Il settore del gioco ha attraversato una fase di vera e propria espansione, prima per merito delle poker room, ma in seguito grazie al consolidarsi delle attrattive da casinò come ad esempio la roulette europea, le varie slot machine digitali con jackpot progressivi, senza dimenticare il ruolo svolto dai giochi di carte di abilità come il baccarat e soprattutto il blackjack. Proprio il blackjack ha conquistato un posto di rilievo all'interno dell'offerta di gioco appartenente ai siti di casinò online. Oggi questo gioco viene praticato da un numero sempre più elevato di utenti attivi, mentre fino a 10-15 anni fa era una prerogativa quasi esclusiva dei casinò live e dei veri amanti dei giochi di carte e di abilità.

Motivi per giocare ai giochi da casinò sul tuo dispositivo Android

Non sorprende che molti utenti Android preferiscano giocare ai giochi di casinò sui loro smartphone o tablet. Nella maggior parte dei casi, sia i giochi di casinò con soldi veri che quelli gratuiti impressionano con una grafica eccezionale ed effetti audio, che fanno sentire il giocatore come se stesse giocando in un vero casinò reale. I giochi da casinò compatibili con Android riescono a replicare realisticamente l'atmosfera del gioco terrestre mantenendo allo stesso tempo un alto livello di facilità d'uso. L'interfaccia dei giochi è abbastanza intuitiva, il che è vantaggioso sia per i fan del gioco d'azzardo esperti che per i principianti. Quando si tratta di giocare con soldi veri, gli utenti Android beneficeranno di giochi con diversi limiti di puntata. Uno è sicuro di trovare un gioco compatibile con Android che corrisponda al loro budget, non importa quanto grande o piccolo sia. I giochi da casinò non sono così esigenti in termini di requisiti di sistema, il che garantisce un caricamento rapido e un gioco senza problemi. Molte applicazioni di giochi da casinò offerte nel Google Play Store possono essere installate su dispositivi meno recenti, in esecuzione su Android 4.1, ma ovviamente i requisiti tecnici variano a seconda dello sviluppatore dell'app.

Indubbiamente, il più grande vantaggio di giocare ai giochi da casinò sul tuo dispositivo Android è il maggiore livello di flessibilità fornito con il gioco mobile. Puoi scaricare e installare applicazioni con giochi da casinò dal Google Play Store da qualsiasi luogo purché il tuo smartphone o tablet Android sia connesso a Internet. Puoi giocare ai giochi da casinò per passare il tempo mentre aspetti il tuo autobus, in viaggio o durante la pausa pranzo. I giocatori che installano applicazioni che implicano il gioco con soldi veri devono essere maggiorenni responsabili. La maggior parte dei casinò mobili che funzionano su smartphone Android normalmente offrono giochi da casinò con jackpot progressivi. I premi in palio su questi giochi progressivi sono difficili da ignorare considerando che tendono a raggiungere e talvolta addirittura superare il milione.

Occorre sempre giocare responsabilmente quando si scommette denaro, ci sono anche app di gioco d'azzardo gratuite sul Google Play Store sulle quali si può testare senza dover rischiare soldi. Le probabilità di vincita sono le stesse indipendentemente dal fatto che giochi con crediti demo o utilizzi denaro reale quando si scommette. Ultimo ma non meno importante, gli utenti Android potranno scegliere tra una vasta gamma di giochi da casinò, soprattutto quando installano un'app di gioco d'azzardo con soldi veri sul proprio dispositivo. C'è un'incredibile diversità, specialmente i fan delle slot. Le app compatibili con Android e i casinò mobili offrono tutti i tipi di slot con fantastiche funzionalità come giri gratuiti, giochi bonus e simboli aggiuntivi durante la sessione di gioco. La versatilità dei temi è davvero impressionante e si possono persino trovare slot di marca ispirate a film popolari, serie TV, programmi musicali e musicisti leggendari come Hendrix o Big Bopper. Inoltre, le applicazioni Android di alcuni operatori di gioco d'azzardo presentano sezioni live che contengono giochi ospitati da veri dealer. L'azione viene trasmessa in streaming in alta definizione in tempo reale ovviamente, questa è un'opzione solo per le persone che sono disposte a scommettere soldi veri sui giochi da casinò.