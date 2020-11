Il Comune di Latina questa volta non perde i fondi della Regione Lazio. Anzi, li blinda con dieci giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con una determina che mette nero su bianco la volontà di rivoluzionare il museo Cambellotti di Latina.

Nello specifico, la Direzione Cultura della Regione Lazio ha formalmente ammesso a contributo il Comune di Latina per l'importo di 232.840 euro, al fine di realizzare il progetto "Luoghi della Cultura del Lazio, Museo Duilio Cambellotti", inserendo la struttura stessa nel sistema di valorizzazione del patrimonio culturale regionale "Città di Fondazione come Luoghi del Contemporaneo".

I progetti del Comune prevedono un centro documentazione e sale studio, laboratori didattici attrezzati, una sala tematica multimediale e anche un punto food e bookshop interno.

«Un anno fa abbiamo vinto il bando della Regione Lazio - ha spiegato l'assessore alla Cultura, Silvio Di Francia, alla guida del progetto insieme al dirigente comunale Elena Lusena - Avevamo poco tempo. La Regione, infatti, ha fissato il 30 novembre 2020 come data ultima per presentare i progetti al fine di ricevere il finanziamento e oggi firmiamo l'ultimo atto, quello che ci dà la sicurezza di aver fatto tutto nei tempi previsti».

Ma cosa succederà al museo? «La struttura sarà radicalmente rinnovata - prosegue Di Francia - Si tratta di un museo "anomalo", che non gode di spazi immensi, ma è comunque quello più importante della città, in quanto è il museo civico di Latina. Abbiamo immaginato che il Cambellotti come un posto capace di offrire diversi servizi e non solo uno spazio per le visite. Il museo dovrà ospitare anche la formazione, così come previsto dal sistema delle città di fondazione».

Ruolo determinante sarà anche quello del Premio Strega Antonio Pennacchi, che scriverà il testo originale per raccontare il tema centrale del museo, ossia quello della Bonifica e dell'architettura razionalista. E oltre al testo, Pennacchi presterà la sua voce per le narrazioni contenute nei filmati che raccontano il museo.

E non è tutto: il Cambellotti è pronto anche ad aprire un book shop dedicato alla tematica e un punto ristoro, che si affaccerà anche all'esterno, ossia all'Arena Cambellotti, pronta anche quest'ultima ad ospitare importanti novità.

Inoltre, il ruolo di direttore scientifico sarà affidato fino a giugno - quando verrà pubblicato il bando di concorso - all'attuale direttore del Map di Pontinia Cocchieri.