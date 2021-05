Nella seduta odierna la Giunta comunale ha approvato, con delibera n. 122/2021, il progetto definitivo per la riqualificazione e l'implementazione del collegamento ciclabile Latina-Latina mare che prevede il completamento della pista che dall'anello situato in centro arriverà fino al mare collegando tre scuole.

"L'intervento, che ha un importo complessivo di 484mila euro - somma finanziata dall'Istituto per il Credito Sportivo con mutuo agevolato nell'ambito dell'iniziativa "Comuni in Pista 2019" - riveste un'importanza particolare perché, oltre a completare il tratto di ciclabile di Via Volturno, affianco allo stadio comunale, rappresenta un ulteriore passo in avanti nel progetto che vede l'anello ciclabile del centro come fulcro di una serie di radiali dirette verso l'esterno della città. Il prossimo passaggio sarà approvare il progetto esecutivo per poi andare in gara il più velocemente possibile", commenta l'assessore Dario Bellini.

"Ringrazio i progettisti e gli uffici per il lavoro svolto, ci sono anche altri progetti di cosiddetta "mobilità dolce" per i quali saranno presto deliberati gli atti conclusivi. Siamo infatti convinti che il miglioramento della qualità della vita di una comunità sia legato anche a un'offerta più completa di mobilità sostenibile, con opportunità di spostamento in totale sicurezza attraverso il trasporto pubblico locale, le biciclette e i monopattini non solo nel tempo libero ma anche nella vita di tutti i giorni, proprio come accade in tante città europee".