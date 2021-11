Anche il ricorso presentato al Tar dall'associazione Salute Ambiente di Albano contro la riapertura della discarica di Roncigliano, al confine tra Albano e Ardea, chiedeva la sospensiva degli atti autorizzativi. E anche questa richiesta come quelle avanzate dai Comuni di Albano e Ardea, è stata negata. La camera di consiglio della sezione seconda quater del Tar di Roma ha infatti respinto il congelamento degli effetti dell'ordinanza della ex sindaca Raggi. La decisione è arrivata nel pomeriggio dopo l'audizione in aula anche dei ricorrenti.