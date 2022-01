Ad Ardea arriva Junker App, l'assistente personale per la raccolta differenziata più evoluto d'Italia. Un "tutor" intelligente per la raccolta differenziata, che riconosce i prodotti dal codice a barre o addirittura da una foto, e spiega come conferirli correttamente, distinguendo tutti i materiali che lo compongono. Un vero assistente personale, che ricorda ai cittadini i calendari del porta a porta, li guida fino al punto di raccolta più vicino e li aiuta ogni giorno a compiere scelte più sostenibili. Tutto questo e molto altro è Junker, l'App per la raccolta differenziata che da oggi sbarca anche a Ardea. L'Amministrazione Comunale di Ardea, in collaborazione con L'Igiene Urbana Evolution e Blu Work, ha deciso di adottare e mettere a disposizione dei cittadini questo ulteriore strumento, destinato a rendere più facile ed efficiente la raccolta differenziata.

COME FUNZIONA

Basta scaricare gratuitamente l'app sul proprio smartphone (Android, iOS). Da quel momento, per sciogliere ogni dubbio davanti ai bidoni della differenziata, sarà sufficiente inquadrare il codice a barre dell'imballaggio o, se non presente, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e dove va conferito. Grazie a un database interno di oltre 1 milione e 600 mila prodotti, è la guida alla raccolta differenziata più accurata d'Europa. Se tuttavia dovesse capitare che non riconosca il prodotto, l'utente può scattargli una foto, trasmetterla all'app e ricevere in pochi minuti le informazioni per conferirlo correttamente. La referenza sarà poi aggiunta al database, valorizzando così la collaborazione dei cittadini.

UN'UNICA APP, TANTI SERVIZI PER L'AMBIENTE E LA SOSTENIBILITÀ

Facilità di utilizzo e interattività sono le principali caratteristiche di quest'App, che riunisce in un unico strumento tanti e diversi servizi, utili non solo a risolvere dubbi e prevenire eventuali multe per errori nella raccolta differenziata, ma anche a diffondere comportamenti più sostenibili. Al suo interno i cittadini troveranno infatti quiz per imparare sì a differenziare, ma anche a ridurre i propri rifiuti, sarà resa disponibile una "Bacheca del riuso" in cui pubblicare annunci gratuiti di oggetti ancora in buono stato e mappe di tutti i punti di raccolta e le buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio. Grazie a Junker l'Amministrazione Comunale e le società affidatarie del servizio, avranno la possibilità di inviare messaggi diretti ai concittadini per comunicare in tempo reale avvisi, iniziative, interruzioni del servizio o cambiamenti nel sistema di raccolta differenziata.

«Attraverso questa app vogliamo fornire un ulteriore aiuto ai cittadini che hanno dubbi su dove e quando conferire i propri rifiuti. Si tratta di un ulteriore passo avanti nell'efficientamento del sistema di gestione della raccolta differenziata» ha commentato il Sindaco Mario Savarese. L'Assessore Alessandro Possidoni ha dichiarato: «Nonostante la raccolta differenziata sia attiva nel comune di Ardea da anni, molti cittadini hanno ancora dei dubbi sulla modalità di conferimento corretto dei rifiuti: attraverso Junker è possibile trovare una risposta immediata a questi dubbi. Anche sull'argomento raccolta differenziata, abbiamo puntato sulla digitalizzazione: Junker è una App utilizzata da oltre due milioni di utenti in tutta Italia, con oltre mille Comuni abbonati, alcuni anche più grandi di Ardea, che ha trovato il consenso dei cittadini per la sua semplicità d'uso ed innovazione. Junker offre inoltre un servizio altamente "personalizzabile" in base alle esigenze e le richieste di ogni Comune. Per il momento ad Ardea sono attive le funzionalità principali, quelle più utili nella vita quotidiana dei cittadini. Attiveremo anche altri servizi per migliorare sempre di più la qualità della raccolta differenziata e valorizzare l'economia circolare sul nostro territorio».

«L'attenzione degli italiani nei confronti dell'ambiente sta crescendo rapidamente - sottolinea Noemi De Santis, co-fondatrice di Junker -. Con la nostra app vogliamo contribuire a valorizzare questa sensibilità, dimostrando che praticare la sostenibilità nella vita quotidiana è non solo possibile, ma anche facile e divertente. Siamo molto orgogliosi di mettere a disposizione dei cittadini e delle amministrazioni la miglior tecnologia disponibile per differenziare senza più dubbi o errori».