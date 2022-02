Si celebra oggi, venerdì 4 febbraio 2022, il "World Cancer Day", ossia la Giornata Mondiale contro il Cancro. Un appuntamento che ha come obiettivo quello di sensibilizzare e mobilitare la comunità internazionale nella lotta ai tumori.

Il cancro, stando ai numeri forniti dalla comunità internazionale, è ancora oggi un'emergenza mondiale: solo in Italia, lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di tumore, più di 1.000 al giorno.

Dal Rapporto AIOM-AIRTUM emerge che nel 2020 il tumore più frequentemente diagnosticato è il carcinoma mammario, seguito dal carcinoma del colon-retto, polmone, prostata e vescica. Negli uomini la neoplasia più frequentemente diagnosticata è il carcinoma della prostata, che rappresenta il 18,5% di tutti i tumori diagnosticati.

«Il Comune di Ardea è particolarmente attento a queste problematiche, come dimostrato dalle numerose campagne di screening che sono state attivate negli ultimi due anni, grazie al supporto di Asl Roma 6, Croce Rossa Italiana e Komen Italia - spiega l'Assessore Alessandro Possidoni - ed è vicina alle famiglie che si trovano ad affrontare queste situazioni. Di conseguenza, come Amministrazione ribadiamo l'importanza della prevenzione ed è per questo che esortiamo i cittadini a prendere parte a tutte le campagne di screening che stiamo organizzando».

I colori internazionali che rappresentano questa ricorrenza sono l'arancione ed il blu: è per questo che, per la giornata di oggi, accompagneranno il simbolo del nostro Comune.