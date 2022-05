E' iniziata questa mattina con l'apertura ufficiale del Villaggio della Legalità la tre giorni che il Comune di Aprilia ha dedicato alla ricorrenza del 23 maggio 2022 "Giornata della Legalità", 30esimo anniversario della strage di Capaci dove persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Centro nevralgico delle manifestazioni sarà il Villaggio della legalità allestito in piazza Roma, forum dedicato a cittadini e studenti delle classi apriliane. L'Associazione "Emanuele Petri" vittima del terrorismo, la fondazione Antonino Caponnetto con l'Avis Aprilia, con la presenza del sindaco di Aprilia Antonio Terra, hanno inaugurato il Villaggio all'insegna della cultura della legalità con stand informativi ed esposizione di mezzi, attrezzature di servizio e divise storiche delle forze dell'ordine. Presenti in piazza Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia stradale e Polizia locale.

