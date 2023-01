Per una risonanza magnetica si arriva ad aspettare anche quasi un anno, in caso di priorità differibile. A dirlo è la stessa Asl di Latina, nell'ultimo monitoraggio delle liste d'attesa pubblicato mensilmente. Il dato più aggiornato è quello di Novembre 2022, dove nelle 25 pagine di rapporto, ognuna dedicata ad un diverso servizio, è quella relativa alla Radiologia che cattura immediatamente l'attenzione: a novembre 2022 si registrano oltre 200 prenotazioni, di cui 54 per l'urgenza breve, di cui solo il 13% vengono fissate entro i tempi previsti di 10 giorni, mentre per l'87% dei casi restanti si aspetta mediamente 130 giorni. Peggio, come si è detto, la priorità differibile: 180 prenotazioni, di cui il 3% fissate entro i tempi previsti (30 giorni per la visita e 60 giorni per lo strumento), mentre il restante 97% aspetta mediamente 343 giorni. Infine, le prenotazioni progammabili, che sono soltanto due, entrambe fissate entro i tempi previsti (180 giorni) e che hanno richiesto un'attesa media di 2 giorni.