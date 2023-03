Sarà un parterre d'eccezione quello che dopodomani presiederà il convegno organizzato da Cethegus spa per parlare di comunità energetiche e sviluppo sostenibile. Ci saranno il Ministro delle Politiche agricole Francesco Lollobrigida, il Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, il consigliere economico del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l'onorevole Renato Loiero, l'assessore all'Ambiente della regione Basilicata Cosimo Latronico, il Presidente della Piccola Industria-Unindustria Lazio Fausto Bianchi, l'Ad di Next Green Planet Valerio Lombardi, il DG del Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico Pontino Aldo Forte, il Presidente nazionale del Comitato tecnico e scientifco dell'Ucid Riccardo Pedrizzi.

A portare i saluti, insieme al Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, ci saranno il senatore Nicola Calandrini, il Consigliere regionale Enrico Tiero, gli europarlamentari Nicola Procaccini e Matteo Adinolfi.

A moderare l'incontro sarà il giornalista Rai Marco Frittella.

«Per Latina è l'occasione di inserirsi tra le città guida della transizione energetica - spiega Leonardo Valle, Presidente di Cethegus - La comunità energetica può diventare infatti una comunità di servizi in ambiti diversi. Si tratta di un modo di conferire alle città un rinnovato senso del vivere comune, dove la dimensione dei servizi va di pari passo con l'inclusione e la riduzione delle disuguaglianze».

La transizione verso modi di produzione e consumo più sostenibili è diventata, dunque, una delle grandi sfide della contemporaneità. Secondo i dati del Politecnico di Milano, entro il 2025 in Italia saranno attive all'incirca 40mila comunità energetiche di diverso tipo e dimensione. Il numero delle famiglie coinvolte in progetti di autoproduzione e autoconsumo dell'energia arriverà a 1,2 milioni, 200 gli uffici e 10mila le PMI. A quel punto, è calcolabile che la riduzione dei costi di distribuzione e trasmissione a carico dell'utente finale sarà di 720 milioni di euro e questo innescherà un'ulteriore accelerazione che potrebbe far aumentare oltre quota 100mila il numero complessivo delle energy communities italiane.

Importante la scelta del luogo che ospiterà l'evento, l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente San Benedetto di Latina. Un plesso innovativo che racchiude al suo interno un indirizzo tecnico professionale agrario, alberghiero e chimico. Un centro forse unico e meritevole della ribalta nazionale. Si tratta di una grande struttura d'eccellenza nel sistema scolastico regionale, impegnata a formare cittadini consapevoli in grado di poter essere determinanti nei processi di transizione digitale ed ecologica dell'Italia di domani.