Alcuni di loro, tra l'altro, erano al concerto e sono stati offesi gratuitamente mentre erano al servizio della comunità". Queste le parole del Sindaco di Latina, Matilde Celentano, in merito a quanto accaduto allo stadio Francioni di Latina giovedì.

"Quanto accaduto durante l'Explosive Festival, che si è tenuto allo stadio Francioni di Latina nella serata di giovedì, è inaccettabile. Per il massimo rispetto che la comunità di Latina nutre nei confronti del corpo dei Carabinieri, come rappresentante delle istituzioni e a nome di tutta la città esprimo la massima solidarietà agli uomini e alle donne dell'Arma, prendendo nettamente le distanze dalle frasi pronunciate nei loro confronti.

