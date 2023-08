"Molteplici sono le novità introdotte con il nuovo regolamento - ha spiegato il Sindaco Alberto Mosca - e con il quale parte una nuova fase dei gemellaggi. Una fase innovativa che prevede una quasi radicale trasformazione degli scambi tra le Città gemellate. Prima erano basati solo su scambi culturali e scolastici, oggi, con il partenariato e gli scambi turistico - commerciali e agricolo - artigianali (prodotti del nostro territorio) si ampliano quelle che erano gli obiettivi del gemellaggio, aprendo nuove opportunità".

La prima fase comporta la creazione del nuovo comitato, in sostituzione di quello decaduto secondo il decreto del Sindaco Alberto Mosca del 29 giugno 2023. Il bando per aderire al Comitato è stato pubblicato il 3 agosto, prevedendo inizialmente 15 giorni (ora estesi a 30) per nominare un rappresentante appartenente alle categorie dell'articolo 4 del regolamento. I potenziali partecipanti possono inviare la domanda liberamente, consegnandola di persona all'Ufficio protocollo del Comune o via email a comunesabaudia@legalmail.it, entro le ore 23:59 del 5 settembre.

La seconda fase riguarda la riattivazione di gemellaggi e patti di amicizia esistenti, insieme all'identificazione di nuove città. Il nuovo regolamento introduce criteri specifici, con un'attenzione particolare a forme di partenariato diversificate.

"Durante quest'ultimo anno l'attività legata alla mia delega è stata molto utile e vantaggiosa - dichiara Luciano Colantone consigliere delegato ai Gemellaggi -. Sono stati ripresi, infatti, i contatti con alcune città amiche e gemellate. Con El Vendrell è stato riattivato l'accordo fermo da tempo, e nella visita effettuata nella loro terra, unitamente alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "G. Cesare", Miriana Zannella e alla delegata dell'Istituto Comprensivo "V. O. Cencelli", Bianca Cimino, sono state gettate le basi per un progetto di compartecipazione tra scuole. Tutto in fase di studio, compresa la partecipazione alle "Goliarpiadi - Giochi dell'Amicizia" e la ricerca di un partenariato per la presentazione di prodotti delle imprese locali.



Con la Città di Lesina - prosegue il delegato ai Gemellaggi -, oltre alla partecipazione ai giochi dell'Amicizia, sono stati presi una serie di accordi tra i quali uno scambio tra associazioni per coinvolgere i diversamente abili, gli appassionati di sport e una fattiva collaborazione tra scuole per una serie di attività ludico – scolastiche. Con la visita della delegazione comunale nel Regno - aggiunge Colantone - e precisamente nella Città di Kingston Upon Thames - Londra, la delegazione è stata ricevuta dalla Sindaca, Diane White. I delegati del Comune di Sabaudia hanno approfondito la conoscenza con il Primo cittadino di Kingston, scambiandosi anche doni istituzionali e visionando un filmato promozionale su Sabaudia. Il video ha suscito grande interesse da parte dei padroni di casa.

L'incontro è proseguito con i funzionari Sean Gillen - responsabile delle Risorse Umane e Attività Produttive e con Kathryn Woodvine - responsabile delle Arti e partenariati. E non è tutto. Sono state

individuate anche le categorie di comune interesse focalizzando l'attenzione sugli scambi culturali tra istituti scolastici e i loro studenti.

Altri argomenti trattati – conclude il consigliere delegato ai Gemellaggi - sono stati cinematografia, cortometraggio, lungometraggio e spot pubblicitari. La città di Kingston, infatti, ogni anno organizza una rassegna internazionale, alla quale parteciperemo. Inoltre, abbiamo invitato il club di canottaggio "Kingston Rowing Club", nei nostri circoli canottieri per i loro periodici allenamenti, considerato che nel Regno unito non esiste una stabilità climatica come in Italia. Un primo positivo approccio istituzionale, dunque, caratterizzato da una reciproca empatia, a cui per ovvie ragioni, daremo seguito ad altri incontri".