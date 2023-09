Carenza di parcheggi. Questa è l'annosa problematica del centro storico di San Felice Circeo che è tra le azioni prioritarie da risolvere anche per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Monia Di Cosimo in continuità con l'operato della precedente gestione del primo cittadino Giuseppe Schiboni.

Un importante passo avanti per realizzare il parcheggio di via dell'Acropoli è stato fatto grazie alla deliberazione approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 7 settembre, con la quale, nell'ambito della variazione compensativa della spesa e applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato, sono state reperite ingenti risorse finanziarie che andranno a sommarsi al finanziamento che è stato già concesso dalla Regione Lazio nella precedente legislatura.



Un'azione fondamentale, dunque, affinché l'opera pubblica possa vedere la luce nel minor tempo possibile, poiché ad oggi i costi previsti per la realizzazione hanno subito una notevole impennata, complice l'aumento generalizzato dei prezzi. «Il primo lotto - spiega Di Cosimo - ha subito una importante variazione in termini di costi, con la spesa lievitata a oltre un milione di euro. Con la delibera approvata in Consiglio Comunale lo scorso 7 settembre, sono state reperite risorse proprie per circa 800mila euro che andranno a sommarsi ai 250mila euro che sono stati stanziati dalla Regione Lazio nel corso della precedente legislatura per realizzare il parcheggio di via dell'Acropoli, un'opera strategica e fondamentale per il nostro paese. Esprimiamo quindi la nostra massima soddisfazione per lo sforzo compiuto dalla pubblica amministrazione per far sì che il progetto possa vedere la luce senza ricorrere a indebitamenti e grazie al prezioso contributo della Regione Lazio».



Il consigliere comunale Rita Rossetto, dal canto suo, aggiunge: «In merito alla delibera approvata dall'assise civica, vorrei esprimere grande soddisfazione nel poter beneficiare del contributo regionale di 250mila euro che siamo riusciti a far stanziare e a rendere finanziariamente disponibile per la realizzazione del parcheggio di via dell'Acropoli grazie al nostro consigliere regionale della Lega Angelo Tripodi e grazie alla proposta avanzata dal coordinatore comunale della Lega Avanzino Capponi, di concerto con la scrivente consigliera Rita Rossetto. Un ottimo risultato - conclude Rossetto - sia politico di centrodestra che di amministrazione al servizio della comunità».