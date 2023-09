Suona la campanella ma questo sarà anche un giorno di festa nella scuola primaria di via Col di Lana. Dalle 8:30 alle 13:00 di mercoledì 13 settembre si svolgeranno dei laboratori didattici dedicati ad adulti e bambini, che avranno come filo conduttore la cura del verde e la sensibilizzazione ambientale attraverso momenti informativi e ludico-educativi. La mattinata si aprirà alle ore 8:30 con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica dell'Istituto Cena, la prof.ssa Annarita Mattarolo, seguirà l'appello delle classi prime e la sostituzione della bandiera italiana.

Durante la mattinata si alterneranno i laboratori dedicati ad adulti e bambini che avranno come filo conduttore la cura del verde e la sensibilizzazione ambientale attraverso momenti informativi e ludico-educativi. Ai laboratori parteciperanno anche i bambini scuola dell'infanzia di via Pasubio. L'evento del 13 settembre sarà un momento di incontro e confronto tra genitori, bambini, insegnanti e professionisti che operano per l'inclusione scolastica e sociale promosso da Mediazione Sociale, progetto promosso dal Comune di Latina, Assessorato ai Lavori Pubblici, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla cooperativa sociale Il Quadrifoglio. Contribuiranno attivamente alla realizzazione della festa AIFO, il Coordinamento Vialibera, l'Urban Center e le associazioni della Casa di quartiere di via Milazzo. Sempre il 13 settembre si terrà la Cerimonia di riapertura della Scuola Primaria Gionchetto, in via Gran Sasso d'Italia. La Cerimonia si svolgerà alla presenza del sindaco Matilde Celentano e delle autorità locali