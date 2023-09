Hanno inizio oggi a Priverno i lavori a Ponte Barilotto che porteranno alla chiusura della strada che collega il tratto vecchio della 156, oggi via Setina di Ceriara, a via Madonna delle Grazie, all'altezza di Ceriara. Completato l'allestimento del cantiere, da questa mattina e fino al primo ottobre, la viabilità della strada sarà interdetta a 150 metri dall'imbocco sulla vecchia 156 per la presenza dei lavori di consolidamento e adeguamento del Ponte. Si tratta di un intervento che rientra nel quadro dei lavori finanziati dal PNRR. L'intervento prevede lavori di consolidamento strutturale del ponte, con interventi anche alla parte sottostante e portante della struttura. Seguirà poi la sostituzione delle barriere laterali con adeguamento delle stesse agli standard di sicurezza stradale esplicati dalla normativa. Verrà infine rifatto il manto stradale della carreggiata. Fanno parte dello stesso pacchetto di interventi anche i lavori in via Stradone delle Grotte. La strada che attraversa il centro abitato di Ceriara verso la parte interna del popoloso quartiere, subirà un robusto intervento mirato alla messa in sicurezza della via con la risoluzione delle criticità idrogeologiche che si sono evidenziate negli anni. Sono previste infatti opere di regimentazione delle acque, il consolidamento delle parti in cui si sono verificate piccole frane e poi il rifacimento del manto stradale. Gli interventi di messa in sicurezza di Ponte Barilotto e, a seguire, di via Stradone delle Grotte, rientrano in uno stesso progetto realizzato dall'ingegner Roberto De Angelis. Il finanziamento per coprire le spese dei lavori in questione ammonta a 648 mila euro complessivi mentre il responsabile di tutto il procedimento sarà l'Ufficio Tecnico comunale. L'assessore ai lavori pubblici del comune di Priverno, Giulio Federici, ha annunciato così l'inizio dei lavori: "Da qualche giorno sono iniziati i lavori di allenamento cantiere di Ponte Barilotto. Da Lunedì 18 Settembre al 1 Ottobre 2023 e comunque fino a conclusione dei lavori, come da ordinanza n. 138 del 14/08/2023 da parte della Polizia Locale, sarà interdetta al traffico suddetta strada, eccetto che per il traffico locale. La chiusura della strada è necessaria per consentire i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del ponte. Terminati i lavori del ponte inizieranno anche i lavori di regimentazione delle acque e il rifacimento di Via Stradone delle Grotte"