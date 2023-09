Sono state molte le iniziative promosse dallo scorso 5 agosto in occasione del Novantesimo della posa della prima pietra di Sabaudia. Oltre alle celebrazioni ci sono dei progetti che vanno avanti ed in quest'ottica si rinnova il sodalizio culturale tra l' istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare di Sabaudia e l'architetto Luca Falzarano.

Nei giorni scorsi infatti, l'architetto Falzarano ha donato 30 copie del suo ultimo libro, "Io Amo Sabaudia" all'istituto in maniera tale che possa essere conservato nelle classi ed utilizzato per ulteriori spunti didattici nelle diverse discipline. A tutti gli studenti del Giulio Cesare, inoltre, è stata donata una "cartolina ricordo" che ovviamente potrà essere utilizzata anche quale segnalibro oppure incorniciata. In programma ci sono 12 seminari di approfondimento, riguardanti l'edificazione della Città Razionalista di Sabaudia rivolti agli studenti classi terze e seconde. E dopo i seminari, si passerà alla fase dei "percorsi razionalisti" .

«Si ringrazia sin d'ora - commenta Falzarano - tutta la classe docente e la dirigente Miriam Zannella, per aver come sempre, condiviso il valore educativo di questi "piccoli simposi" rivolti all'educazione del nostro territorio. Per amare una città conoscendola, non è mai troppo tardi, ma nemmeno è mai troppo presto - per l'architetto Falzarano - sarà una gioia continuare ad essere insieme a questi ragazzi, nostro presente e nostro futuro cui dedicarsi con fiducia».