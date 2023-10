L'Amministrazione comunale di Pomezia, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini disabili riguardo l'esiguo numero di posti auto riservati ai possessori di contrassegno identificativo in determinate zone della città, ha deciso di intervenire in modo tempestivo.

A Santa Palomba, nella zona della stazione, dove era presente un solo parcheggio riservato ai disabili, sono stati realizzati, previo sopralluogo tecnico, altri due posti auto. I parcheggi sono stati realizzati davanti all'ingresso della stazione, rifacendo la segnaletica a norma, con stalli più larghi così come prevede il codice della strada.

Ieri il sindaco di Pomezia Veronica Felici, insieme al Comandante della Polizia Locale dott. Angelo Pizzoli, ha effettuato un sopralluogo anche a Largo Columella, dove attualmente insiste un solo posto auto per disabili.

"Per agevolare le utenze fragili – ha dichiarato il sindaco - abbiamo deciso di far passare il numero dei posti riservato ai disabili da 1 a 4 in prossimità degli scivoli e degli attraversamenti pedonali. La nostra Amministrazione è molto sensibile al tema delle fragilità e non appena ricevute queste segnalazioni si è messa all'opera per risolvere il problema".



Questo non andrà a limitare i posti attualmente disponibili per gli automobilisti: verrà infatti rivista la segnaletica e saranno istituiti ulteriori parcheggi (strisce bianche). I lavori per le modifiche dei parcheggi di Largo Columella sono previsti a breve.



Un altro sopralluogo è stato fatto in via delle Monachelle, dove verrà ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale dopo il rifacimento della strada. È inoltre allo studio una soluzione per limitare la velocità dei veicoli. "Stiamo valutando la fattibilità riguardo l'installazione di dissuasori o di autovelox in base alle risorse economiche disponibili. Nel frattempo verranno effettuati dei controlli da parte della polizia locale, anche per il controllo dei mezzi pesanti che spesso percorrono questa strada", ha concluso il sindaco.