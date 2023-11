Quello che si temeva qualche mese fa si è concretizzato in questi ultimi giorni. Stiamo parlando della situazione alla Bufalara ed in modo particolare al cedimento di una spalletta del canale. Gli interventi di sistemazione non sono stati ancora effettuati e le prime mareggiate hanno ulteriormente scavato la duna dove prima poggiava la spalla in cemento finita in acqua. E la sabbia continua a scivolare anche a ridosso del ponte dove cioè transitano auto, due ruote e pedoni. Nel mese di settembre scorso il sindaco Mosca con un'ordinanza aveva ha disposto «l'interdizione dell'accesso nelle aree di duna contigue alla spalla del Canale della Bufalara, a tutela della pubblica incolumità delle persone che abitualmente frequentano tali tratti di duna per raggiungere la spiaggia».

Nelle premesse dell'ordinanza si faceva riferimento inoltre ai solleciti inviati dal Comune di Sabaudia rispetto lo stato dei canali un appello condiviso dal Comune di San Felice Circeo per quanto riguarda il canale romano a Torre Paola. Di appelli alla Regione rispetto la questione lungomare partendo dalla situazione alla Bufalara ce ne erano stati però altri, sempre da parte del sindaco che pochi giorni prima dell'ordinanza di settembre dichiarava: «E' fondamentale che la Regione assuma il ruolo di ‘capofila' per avviare interventi strutturali urgenti ed essenziali. Gli sforzi dovranno essere indirizzati verso la mitigazione dell'azione erosiva attraverso l'installazione di barriere soffolte, considerato che gli interventi di ripascimento morbido si sono rilevati scarsamente efficaci, e l'implementazione di soluzioni di ingegneria naturalistica per consolidare l'ambiente dunale, mettendo a dimora essenze arboree autoctone per contenere la dispersione di sabbia. Dovranno essere inoltre adottate misure per la manutenzione e la riqualificazione dei canali adduttori ai laghi costieri». Il timore ora è che per i mesi che verranno si ricorrerà ancora una volta solo ad interventi per tamponare i cedimenti compresi quelli nella parte interna e non solo quindi lato mare