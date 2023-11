Esonda il lago di Caprolace, le segnalazioni dal territorio. Il maltempo ha concesso ieri una giornata di tregua, ore utili per una prima conta dei danni dopo piogge, mareggiate e forte vento. Il gruppo di protezione civile Anc Sabaudia ha segnalato una serie di situazioni riscontrate durante l'attività di monitoraggio del territorio. Tra queste l'esondazione del lago di Caprolace in prossimità della sponda più bassa quella cioè di Strada Sacramento. Altra criticità quella relativa la presenza di grossi cumuli di sabbia su tutto il lungomare pericolosi per chi transita.

Nella conta dei danni e delle situazioni per cui si rendono necessari interventi celeri resta chiaramente quella della Bufalara per via del cedimento della spalla sinistra del canale che lo ricordiamo, è avvenuto la scorsa estate. L'assenza di interventi ha causato un progressivo peggioramento della situazione che ha portato soprattutto in questi ultimi giorni al cedimento di un'altra porzione di duna ma non solo. Quello che preoccupa è anche la tenuta del ponte in considerazione del fenomeno erosivo e del fatto che l'acqua continua a scavare dove la non c'è più la spalla in cemento a fare da contenimento. La messa in sicurezza di quel tratto è una priorità sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza. Negli ultimi giorni sono stati molti gli interventi nonchè le proposte per avviare lavori sul lungomare in tempi celeri, anche i danni alle attività sono stati molti e c'è apprensione per l'allerta meteo che prosegue.