«È un privilegio essere qui per scambiare le nostre esperienze e promuovere la nostra cultura e le nostre bellezze. Abbiamo potuto illustrare le tante ricchezze del nostro territorio, e tra queste il Teatro Romano che abbiamo appena inaugurato. Abbiamo avuto modo di prendere contatti con i rappresentanti della comunità del Guangdong, entusiasti della nostra Città, e siamo fiduciosi che questo possa essere un punto di partenza per nuove e importanti collaborazioni», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.

Un'occasione per condividere storie ed esperienze, per instaurare nuovi rapporti di collaborazione e di scambio.

Una giornata di incontri e appuntamenti, dal Teatro Fellini di Cinecittà a Spazio Novecento, sempre a Roma, alla presenza di Chen Jianwen, Membro del Comitato Permanente e Direttore del Dipartimento della Comunicazione del PCC del Guangdong, e LI Bin, Ministro Consigliere presso l'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia.

Un ponte con la Cina per uno scambio culturale che mette in comunicazione due realtà con una storia millenaria. Anche la Città di Terracina, con il Sindaco Francesco Giannetti e l'Assessore alla Cultura e al Turismo Alessandra Feudi hanno preso parte alla cerimonia di lancio del Dialogo Culturale Audiovisivo Sino-Italiano e delle attività espositive incentrate sull'Area della Grande Baia di Guangdong-Hong Kong-Macao.

