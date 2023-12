Adesso a Latina si respira veramente aria di Natale, grazie ad un centro storico vestito a festa tra luminarie, l'ormai tradizionale mercatino composto dalle casette in legno in Corso della Repubblica e l'immancabile albero. A questo si aggiunge un ricco cartellone di eventi, che Comune e associazioni hanno realizzato per tutta la durata del periodo natalizio.

Nel giorno dell'Immacolata Concezione, il Comune ha ufficialmente dato il via alle iniziative che accompagneranno i cittadini in questo periodo di festa, che si concluderà il 6 gennaio.

Nel corso della mattinata di venerdì, subito dopo la messa celebrata nella Cattedrale San Marco, i fedeli si sono uniti ai vigili del fuoco, protagonisti del tradizionale omaggio dell'8 dicembre, che ha visto gli uomini del Comando provinciale raggiungere la statua della Madonna in piazza San Marco attraverso l'autoscala, per deporre la corona di fiori.

A seguire, nel pomeriggio, il sindaco Matilde Celentano, accompagnata da assessori e consiglieri comunali, insieme a tantissimi cittadini e sulle note di Mama's Soul Beats, ha sancito l'inizio del programma di eventi con l'accensione dell'albero di Natale, installazione donata dall'imprenditore Geppino Esposito, inaugurando gli allestimenti e il cartellone di appuntamenti realizzati grazie alla collaborazione di Ance Latina, Unindustria, Confcommercio e Regione Lazio.

Ora si attendono i prossimi appuntamenti, tra i quali sono previsti il concerto della banda "Rossini" in occasione della celebrazione del Natale di Latina il 18 dicembre e cerimonia istituzionale presso il teatro D'Annunzio, il convegno per la consegna del garage Ruspi e gli spettacoli teatrali e musicali e concerto della Premiata Orchestra al teatro D'Annunzio.