Il Comune di Aprilia attiva il canale istituzionale di whatsapp per permettere ai cittadini di ricevere informazioni in tempo reale sui servizi, le attività e gli eventi organizzati dall'Ente non è mai stato così semplice. Nasce il canale Whatsapp del Comune di Aprilia, uno strumento che permetterà alle persone di essere sempre informate sulle attività istituzionali nel rispetto della Privacy.

Whatsapp, l'app di messaggeria istantanea più famosa e diffusa, gratuita e semplice da usare, di recente ha dato la possibilità di creare dei canali tematici: ricevendo una semplice notifica sul cellulare, gli utenti avranno accesso in tempo reale alle informazioni utili relative alle attività poste in essere dal Comune di Aprilia. Per poter accedere al servizio, basterà scaricare la App Whatsapp gratuitamente tramite Play Store per i dispositivi Android, tramite App Store per gli utenti I Phone. Dopo aver inserito su Whatsapp il nominativo e numero di cellulare, l'utente potrà iscriversi al canale cercando Comune di Aprilia sulla lente, oppure aprendo con il cellulare il link https://whatsapp.com/channel/ 0029Va9i0uA4yltK4Y7Jer17