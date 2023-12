Sergio D'Ottavi è il nuovo concorrente della Casa del Grande Fratello, ultimo ingresso del 2023 tra i 'nip' del reality show condotto da Alfonso Signorini. Bellissimo ragazzo candidato a far girare la testa a più di una delle concorrenti, Sergio ha origini pontine. Figlio di Francesco Saverio (l'uomo che "sussurra alle canoe") e di Cristiana, è dj e imprenditore, ristoratore, chef, surfista. Ha compiuto 31 anni a febbraio, lavora nella zona di Sabaudia e adora viaggiare, innamorato di Los Angeles e delle Maldive. Sergio ha raccontato di essere stato sposato per 10 anni con una donna più grande di lui, ma al momento è tornato single. Entra nella casa del GF perché vuole vincere.

