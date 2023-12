Grande successo per la nona edizione del Bagno di Santo Stefano, appuntamento organizzato dal gruppo Facebook "Sei di Terracina Se". Un appuntamento ormai diventato una tradizione e che anche quest'anno ha visto partecipare tantissimi bagnanti, che armati di costume e cappellino di Babbo Natale, si sono tuffati in mare sfidando le temperature invernali, anche se più clementi quest'anno rispetto alle passate edizioni.

Una manifestazione che non solo riunisce un'intera città, ma che diventa spunto per gesti solidali: grazie al Gruppo Orizzonte, che ha deciso di donare in beneficenza 5 euro per ogni partecipante (l'evento era ovviamente gratuito), sono stati raccolti 1.200 euro a favore della Mensa Caritas di Terracina.