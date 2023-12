Anche per il 2023, così come nel 2022, Prossedi è uno tra i comuni ricicloni del Lazio. La percentuale di riciclo dei rifiuti pari al 78,22% dell'anno in via di conclusione, rappresenta un balzo enorme specialmente considerando il dato di partenza, all'inizio della raccolta differenziata, con la percentuale del riciclo a poco più del 20%. Il premio è stato consegnato, a Roma, nelle mani del sindaco di Prossedi Angelo Pincivero che lo ha ricevuto nell'ambito dell'ottava edizione dell'Ecoforum del Lazio. L'appuntamento è stato organizzato da Legambiente Lazio con il patrocinio della Regione Lazio e il Comune di Prossedi è stato premiato per la speciale classifica dei comuni sotto i cinquemila abitanti. Con l'occasione è stato diffuso il Dossier Comuni Ricicloni che ha l'obiettivo di valorizzare le esperienze virtuose nell'ambito del riciclo dei rifiuti. Il sindaco Angelo Pincivero, che sta contraddistinguendo questo suo secondo mandato proprio all'insegna della sostenibilità e dell'ambiente spiega: "Per noi si tratta di una conferma molto importante perché testimonia la grande attenzione dei nostri cittadini alla tematica ambientale, uno dei tanti argomenti che deve essere posto al centro dell'attività del nostro Ente perché sono certo che il beneficio diventa tangibile per tutti senza dimenticare la questione ambientale a cui siamo particolarmente sensibili. Il territorio del Comune di Prossedi è da sempre molto ospitale e ricco di fermento sia dal punto di vista culturale sia gastronomico, siamo un ponte tra le province di Latina e Frosinone e ci piace essere considerati un esempio sia sotto il profilo della gestione della cosa pubblica, sia dell'attenzione ai nostri concittadini ma anche degli eventi e di tutte quelle attività, compresa la raccolta differenziata, che fanno del nostro territorio un buon territorio. Oltre ai cittadini, grazie ai quali ci siamo confermati un comune riciclone, ci tengo a ringraziare uno per uno gli operatori della nettezza urbana che sono impegnati quotidianamente nel lavoro di raccolta: Giuseppe Bonomo, Enzo Monti e Mauro Iannace e il responsabile del Servizio Ambiente del Comune Carlo Massari per il grande impegno". Prossedi è stato anche inserito nella lista dei 20 Comuni più ricicloni del Lazio secondo Ecoforum Lazio.