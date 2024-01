Indirizzi mail di numerosi cittadini di Minturno inondati da messaggi in cui si annuncia l'arrivo imminente di pacchi, di spedizione di ordini, di ultimo avviso, di tracciamenti, utilizzando sigle simili a enti o società esistenti.

Non sembrano fermarsi i tentativi di truffa da parte dei cybercriminali che vagano su internet alla ricerca dei "polli" da spennare. Ci sono giunte diverse segnalazioni da cittadini che non avendo ordinato alcun pacco si sono ritrovati messaggi in cui poste Trakking, Post Blankk, Trackkk, Ali Express, avvisano che è in arrivo un pacco.

Messaggi che arrivano quotidianamente e che vengono modificati in continuazione per cercare di indurre coloro che li ricevono a fornire i propri dati, attraverso i quali poi svuotare i conti correnti. Ad un impiegato comunale, che non sapeva nemmeno l'esistenza di Mooney, una carta prepagata con cui puoi effettuare vari tipi di operazioni anche all'estero, è giunto un avviso che il trentuno dicembre scorso scadeva l'applicazione bancaria. Messaggi inviati a pioggia, con la speranza che qualche persona abbocchi e fornisca i propri dati sensibili, conto corrente compreso.

Un fenomeno che purtroppo non si arresta e che continua a mietere vittime, nonostante le varie campagne informative