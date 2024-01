Il 7 gennaio è tornato in tutta Italia l'appuntamento con #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Una iniziativa per rivitalizzare la cultura che da alcuni anni crea un buon indotto per le città coinvolte: per farsi un'idea a dicembre l'affluenza registrata in Italia è stata di 235.254 persone. Tra i musei che aderiscono alcune perle del nostro territorio come l'Abbazia di Fossaova, la Cappella dell'Annunziata a Cori, il comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae, il museo archeologico di Formia e quello, con annessa area archeologica, di Sperlonga.

E Latina? Il capoluogo non figura e a ben guardare, al di là del fatto di non avere musei statali, neanche potrebbe vista la situazione attuale in cui si trovano i musei cittadini. Lo scenario dei nostri luoghi di cultura è diventato infatti asfittico già prima del Covid tra strutture chiuse per lavori ormai infiniti e musei senza quelle prospettive nella città che deve fare del suo patrimonio di storia e cultura un simbolo di rinascita, in linea con la candidatura a capitale della cultura. Eppure nel capoluogo c'è un complesso museale di indubbio valore e rispetto che nel vuoto creato dalla politica e di strutture gestite come uffici, è ancora oggi sconosciuto ai più e mal gestito, precluso ai festivi per molto tempo e vivacizzato da iniziative sporadiche.