Un amore chiamato calcio e il titolo del libro edito dalla Lab Dfg che è stato presentato alla libreria Feltrinelli di Latina. Un appuntamento con la letteratura sportiva e con la storia dei club calcistici in Italia attraverso i cimeli. Alla Feltrinelli oltre al libro della Lega dei Collezionisti con il presidente nazionale, Agostino Lattuille. In bella mostra, oltre al libro, le maglie di Vincenzo D'Amico, Maradona, Pele, Zico, Falcao, Paolo Rossi e Altobelli. L'opera è un viaggio attraverso la storia di 40 club, anche perché… "Di più non potevano mettere - ha spiegato Lattuille - perché il lavoro sarebbe stato enorme, ma tutti gli oltre ottanta collezionisti che fanno parte della nostra Associazione hanno contribuito in maniera tangibile alla stesura di questa opera di cui andiamo fieri e che abbiamo portato in giro per l'Italia". Il comune di Latina ha sposato in pieno questo percorso della Lab Dfg dell'editore Giovanni Di Giorgi e alla presentazione era presente l'assessore allo sport, Chiarato