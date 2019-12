Si è svolta questa mattina a Roma la cerimonia di consegna dei premi ai Comuni Ricicloni nell'ambito del terzo EcoForumLazio per l'Economia Circolare dei Rifiuti promosso da legambiente. In provincia di Latina il primato va al Comune di Norma. "È stato riconosciuto - ha detto il sindaco Gianfranco Tessitori che ha ritirato l'attestato- il grande impegno profuso da tutti nella raccolta dei rifiuti differenziati, che attesta Norma nella percentuale dell'83,67. Norma è il primo comune nella provincia di Latina per la raccolta differenziata e secondo nel Lazio. Questo premio è di tutti i nostri cittadini.