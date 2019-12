Una lunga e illuminata notte bianca, tra le vie del centro, in vista della settimana di vigilia, Natale e Santo Stefano. Succederà domani sera, nella ztl di Latina, per l'immancabile "nessun dorma" dei commercianti di Latina. A presentare l'evento è il presidente di Confcommercio Lazio Sud di Latina, Valter Tomassi, che invita i colleghi, a margine di un anno «non certo facile» e «che ha visto soffrire gran parte delle attività», a guardare «con fiducia al futuro che ci aspetta, consapevoli delle nostre capacità imprenditoriali e coscienti che, tutti insieme, investendo sul territorio - dice Tomassi rivolgendosi ai commercianti - riusciremo a far decollare la nostra città capoluogo di una provincia dalle meraviglie ineguagliabili e dalle eccellenze stimate».

Appuntamento a domani sera, dunque, dove fino alla mezzanotte, le vetrine dei negozi resteranno accese, permettendo ai cittadini e ai passanti di godersi dello shopping prenatalizio tra le luminarie e il maestoso albero di Natale.