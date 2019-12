La città di Cori festeggia le 100 candeline di nonna Maria. Nel centro lepino quest'anno la vigilia di Natale è stata speciale. Si è infatti di nuovo festeggiato il secolo di vita di uno degli anziani di Cori. La signora Maria Bravo, classe 1919, ha compiuto 100 anni e l'amministrazione comunale di Cori le ha reso omaggio con una targa ricordo del traguardo raggiunto. La consegna è avvenuta il 24 dicembre, giorno del suo compleanno, per mano del sindaco Mauro De Lillis alla presenza di familiari e amici. Un momento emozionante, che ha visto al centro dell'attenzione e dell'affetto di tutti chi ha tagliato un traguardo così importante. "Dall'amministrazione comunale tutta e dalla comunità di Cori – ha detto il primo cittadino - tanti auguri alla signora Maria Bravo per i suoi 100 anni. Maria e tutti gli anziani di Cori e di Giulianello costituiscono la nostra memoria storica e le radici da cui ci muoviamo verso il futuro. Essi ci insegnano a guardare avanti con speranza e fiducia, impariamo da loro affinché dalle esperienze del passato si possa trarre insegnamento per il domani".